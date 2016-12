Lige nu sidder jeg helt bogstaveligt talt og tuder af lykke – det forlyder at oppositionen fremstiller et lovforslag uden om Regeringen for at anerkende dansk tegnsprog.

Tak til Lars Barfoed for initiativet og alle der støtter dette forslag.

PS: Håber meget at RV også støtter… Landsmødet vedtog for nogle år siden at vi gerne ser dansk tegnsprog anerkendt.

http://www.b.dk/politiko/usaedvanligt-lovforslag-er-en-sejr-for-de-doeve

http://deaf.dk/breaking-news