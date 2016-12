I sidste uge havde Leonora Christina Skov en boganmeldelse i Weekendavisen – en særdeles kritisk anmeldelse, hvori hun kritiserede forfatteren for at komme med udokumenterede påstande. Hendes egen anmeldelse er dog så fyldt med fordomme og fejl, at jeg blev nødt til at skrive nedenstående svar, der i dag kan læses i Weekendavisen.

Fordomme uden fakta

Leonora Christina Skov starter sin anmeldelse af Kroppen af Verner Møller i Weekendavisen 8. november med at kritisere Seksualpolitisk Forum for at komme med postulater. En disciplin, man må sige hun selv mestrer til UG.

Jeg har ikke læst Verner Møllers bog og vil derfor ikke kaste mig ud i et forsvar for den. Men jeg tænker at hvis man vælger at bruge så mange ord på at kritisere andre for at komme med udokumenterede påstande, så bør man lige sikre at man har styr på sin egen dokumentation.

De der har gjort sig den ulejlighed at læse SFI-rapporten Prostitution i Danmark fra 2011 ved at den ikke påviser at flertallet af de danske prostituerede har været udsat for seksuelle overgreb eller omsorgssvigt som børn. Helt præcist står der på side 55:

”Det er dog vigtigt at understrege, at der ikke findes danske undersøgelser af prostitueredes individuelle opvækstvilkår, ligesom en klar sammenhæng mellem tidlige grænsekrænkelser og prostitution ikke er dokumenteret (…). Dermed er det heller ikke dokumenteret, at et flertal af de prostituerede har haft en vanskelig opvækst.”

Jeg forstår faktisk godt at Leonora Christina Skov starter sit skriv med at forsøge at miskreditere Seksualpolitisk forum, for de gør jo lige præcis det hun ikke selv gør – tjekker fakta!

Ydermere skriver hun ”de handlede kvinder og børn – estimeret 30 millioner på verdensplan – får den i alle huller. Gennemsnitligt overlever de i syv år.”

Påstanden om den gennemsnitlige overlevelse i syv år, kan man finde flere steder på nettet, men jeg har ikke kunne finde dokumentation for påstanden og finde ud af om der er belæg for at bruge den generaliserende, som Leonora Christina Skov gør – jeg skal ærligt indrømme at jeg tvivler.

Det fyger med meget store og meget usikre skøn om omfanget af trafficking internationalt. Jeg formoder at Leonora Christina Skov bruger tallet 30 millioner fordi dette tal lige er kommet frem fra Walk Free Foundation – tallet er dog misforstået. WFF postulerer ikke, at der er 30 millioner handlede kvinder og børn, men at omkring 30 millioner mennesker internationalt lever som slaver. En stor del af disse er mænd, der tvinges til forskelligt arbejde.

I Danmark vurderes, at op til 45 personer i løbet af 2012, var mulige ofre for menneskehandel til prostitution (Kilde: Center mod menneskehandel). Det er selvfølgelig 45 personer for meget.

Leonora Christina Skov – vil du ikke godt næste gang, du kaster dig ud i et angreb på andres faglighed, starte med at tjekke din egen?