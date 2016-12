Respekt for de ansattes faglighed og sunde fornuft

Jeg har tillid til at regionens ansatte gerne vil yde deres bedste – og det er vores opgave som politikere at give dem plads til det. Vi skal fjerne unødigt bureaukrati og mindske de administrative opgaver, så tiden i højere grad bliver brugt på kerneydelsen. Gennem tillid kommer ansvarlighed.

Jeg bliver så ekstremt trist når jeg læser at “kun hver tredje ansat i kommunerne – og så få som hver syvende i regionerne – udtryk for, at lokalpolitikerne bakker op om intentionerne i tillidsreformen.”(Ugebrevet A4)

Hvor mange år og hvor mange valgkampe har vi ikke hørt om tillidsreform? Jeg ved at det ikke kommer fra den ene dag til den anden, men vi skal hver eneste gang et forslag behandles huske at spørge: “Er det her forslag foreneligt med vores ønske om mere tillid og mindre bureaukrati?”