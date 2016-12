Sexarbejde – Offentlig fremstilling smitter af

Jyllandsposten har taget debatten om sexarbejde op som tema og jeg har udtalt mig JP om politikeres, det offentlige og mediers omtalen af/syn på sexarbejdere og hvordan det medvirker til en generel stigmatisering af sexarbejdere. Istedet for en entydig “hjælpe”-retorik, bør vi give rettigheder. Og selvfølgelig hjælpe de, der har behov – men de får ikke hjælp af en negativ retorik, tværtimod.

Grunden til deres tema, som jeg har forsået det, er et netforum, hvor kunder kan anmelde sexarbejdere. Tonen på netforaet har været ganske rå enkelte gange og ført til genoplivning af debatten om sexarbejde er ok, om det skal forbydes at være kunde osv.

Selve hjemmesiden er ikke super smagsfuld – og ja, der er nogle indlæg, der er langt over grænsen – men betyder det at sexarbejde eller sexsalg skal forbydes? Nej! Jeg er selvstændig (helt anden branche) og på min virksomhedsside, kan kunder give mig stjerner afhængig af mit arbejdes kvalitet. Trustpilot er virkelig brugt meget. Vi laver den ene undersøgelse efter den anden for at vurdere om lærerne nu gør deres arbejde godt nok. På www.sundhedskvalitet.dk kan du sammenligne oplysninger om kvalitet og service på landets sygehuse. På facebook liker vi hinandens indlæg og kommentarer. Vi bliver alle målt og vejet, hver eneste dag.

Og nej, tonen er ikke altid den bedste – mange steder er der dog stillet retningslinjer op for sprogbrug + en person, der sidder og luger ud i de værste kommentarer. Men vi tænker da ikke lige på at forbyde læger, sygeplejesker og patienter, fordi nogle patienter er utilfredse og skriver grimt. Der tager vi konstruktivt fat og sætter istedet fokus på hvad problemet er.

Dansk Kvindesamfund mener problemet er “en kultur og en adfærd i vores samfund, hvor det til stadighed er mænd, der er de privilegerede” (næstforkvinden i Dansk Kvindesamfund, Ulla Tornemand i JP 1. marts 2014)…

Politikere, offentlige myndigheder, medier har i mange år fremstillet sexarbejdere som “udsatte”, “nogen der gør noget forkert”, “personer, der skal hjælpes”, “ofre” og når der skrives artikler om sexarbejde vises konsekvent et billede af dameben i højskaftede støvler på gaden – selvom det jo er “symbol” på et fåtal af sexarbejderne. Retorikken omkring og fremstillingen af sexarbejdere fra samfundets side er generelt stigmatiserende og nedladende. Og det mener jeg er et problem. Hvis politikere, offentlige myndigheder og medier fastholder denne retorik, så er det klart at sexarbejdere bliver stigmatiseret og udsatte.

Hvis vi nu istedet gav rettigheder og anerkendte sexarbejdernes valg (husk at det ikke er ensbetydende med at du ville tage det valg!), så er jeg overbevist om at den generelle retorik omkring sexabejdere vil forbedres og jeg er sikker på at det ville blive nemmere at hjælpe de som faktisk har brug for hjælp, fordi vi ikke længere skære alle over en kam.

