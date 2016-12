Softwarepatenter – bare et spørgsmål

Jeg har nu flere gange fået at vide at det fremgår helt tydeligt af den europæiske patentkonvention, at der ikke kan udstedes patent på opfindelser, der alene udgør software.

Kære alle politikere, der gerne vil have en patentdomstol – kan I ikke lige smide mig et link til det sted det helt tydeligt fremgår, så jeg ikke behøver læse det hele…