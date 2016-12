Stem på mig – så giver jeg 30.000 kroner

Mit navn er Linda Kristiansen og jeg er kandidat til Regionsråd Sjælland for Radikale Venstre.

Hvis jeg bliver valgt til Regionsrådet vil min løn efter skat være cirka 30.000 kroner det første år. Politik handler for mig om at hjælpe andre mennesker, jeg har derfor valgt at vælgerne kan hjælpe mig med at fordele de 30.000 kroner blandt tre foreninger:

Jeg laver også denne kampagne for at sætte fokus på, hvor vigtigt valget til Regionsrådet er. Hvordan valget drejer sig om menneskers liv og sundhed. Og istedet for valgplakater, vil jeg hellere bruge pengene på tre foreninger, der på hver deres måde gør en fantastisk indsats for mennesker, der er blevet ramt. Og du kan være med til at fordele pengene nedenfor.

Kontaktoplysninger:

Linda Kristiansen

Telefon: 31143377

www.lindakristiansen.dk

x@lindakristiansen.dk